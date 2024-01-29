Эта линия в настоящее время успешно сдерживает давление российских войск, как рассказал военный эксперт.

За последние сутки на фронте произошло 82 боевых столкновения. Вооруженные Силы Украины успешно отразили 25 атак российско-оккупационных войск в направлении Марьинки. Роман Свитан, военный эксперт и полковник запаса Вооруженных Сил Украины рассказал, что сейчас российские войска, двигаясь из Марьинки в направлении Георгиевки, стремятся продвигаться в сторону Курахово.

Однако их попытки были успешно остановлены. Иными словами, они столкнулись с сопротивлением в районе Георгиевки и теперь пытаются распределить свои силы как на север, так и на юг.

"Тем не менее, и там мы удерживаем обстановку, имея прочную линию обороны. Когда стало понятно, что российские силы планируют уничтожить ее, Марьинку, используя конфликтные авиабомбы (КАБы), была активирована дополнительная линия обороны" - рассказал эксперт.

Эта линия в настоящее время успешно сдерживает давление российских войск.

Также эксперт сообщил, на нашей стороне имеются средства радиотехнической разведки, которые отслеживают сигналы управления дронами, вплоть до их базы.

По информации, находившийся там контингент сосредотачивался на обучении операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как только было подтверждено присутствие достаточного числа военнослужащих на этой базе, HIMARS выполнил свою задачу.

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