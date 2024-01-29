Характер использования этих тактических средств зависит от творческого подхода противника, поэтому необходимо быть готовыми.

Роман Свитан, военный эксперт и полковник запаса Вооруженных Сил Украины предупредил о возможном увеличении атак с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны противника. Он отметил, что уменьшение дроновых ударов свидетельствует о переходе противника в режим накопления.

"В ближайшей неделе ожидается возможная серьезная атака, осуществляемая с использованием "Шахедов". Это может представлять собой одну крупную волну или несколько последующих волн" - рассказывает эксперт.

Свитан подчеркнул, что характер использования этих тактических средств зависит от творческого подхода противника, поэтому необходимо быть готовыми к разнообразным сценариям. Военный эксперт предполагает, что в начале недели российские военные могут применить новый вид тактики.

Также известно, что сейчас российские войска, двигаясь из Марьинки в направлении Георгиевки, стремятся продвигаться в сторону Курахово. Они столкнулись с сопротивлением в районе Георгиевки и теперь пытаются распределить свои силы как на север, так и на юг.

Когда стало понятно, что российские силы планируют уничтожить ее, Марьинку, используя конфликтные авиабомбы (КАБы), была активирована дополнительная линия обороны" - рассказал эксперт.

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