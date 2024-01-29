Кроме того, россияне регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы и атакуют беспилотниками.

Оккупанты не проявляют стремления усовершенствовать свою тактику; они предпочитают засыпать поле боя массированным наплывом живой силы. Роман Свитан, военный эксперт и полковник запаса Вооруженных Сил Украины рассказал, на Купянско-Лиманском направлении за последнюю неделю оккупанты предпринимают попытки продвижения вперед,

"В Луганской области выделяются три тяжелых участка: Сватово – Купянск, Кременная – Серебрянское лесничество и Белогоровка вблизи Лисичанска. На всех этих направлениях оккупанты предпринимают силовые наступательные операции, активно применяя авиабомбардировки для воздействия на позиции наших войск" - рассказывает эксперт.

Также он подмечает, кроме того, россияне регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы и атакуют беспилотниками FPV. В то же время враг несет значительные потери как в технике, так и в личном составе.

"В ближайшей неделе ожидается возможная серьезная атака, осуществляемая с использованием "Шахедов". Это может представлять собой одну крупную волну или несколько последующих волн" - рассказывает эксперт.

Свитан подчеркнул, что характер использования этих тактических средств зависит от творческого подхода противника, поэтому необходимо быть готовыми к разнообразным сценариям.

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