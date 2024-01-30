Роман Свитан, военный эксперт и полковник запаса Вооруженных Сил Украины рассказал о продвижении в районе Работино, где силы Вооруженных Сил Украины (ВСУ) преодолели расстояние в 15 километров. Это представляет боевой радиус наших артиллерийских систем поражения, способных действовать на расстоянии до 25 километров, но при этом оставаясь в 10 километрах от фронта.

"Это было правильным шагом, учитывая отсутствие авиации и дальних ракет. И у нас есть потенциал для более значительных успехов, если были бы предоставлены дополнительные ресурсы" - делится эксперт.

Эксперт рекомендует следующим шагом расширение занятой территории, осуществление чего уже начато. Также он высказал важность закрепления и расширения флангов как на запад, так и на восток от текущей позиции.

По его мнению, обеспечение широких буферных зон в 20 километров позволит обеспечить безопасное движение вперед и избежать возможного окружения.

Также он рассказал, на Купянско-Лиманском направлении за последнюю неделю оккупанты предпринимают попытки продвижения вперед:

"В Луганской области выделяются три тяжелых участка: Сватово – Купянск, Кременная – Серебрянское лесничество и Белогоровка вблизи Лисичанска. На всех этих направлениях оккупанты предпринимают силовые наступательные операции, активно применяя авиабомбардировки для воздействия на позиции наших войск".

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