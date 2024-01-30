Военный эксперт подчеркнул значимость железнодорожного тоннеля в этом регионе, который является неотъемлемой частью инфраструктуры порта.

В результате атаки беспилотников нефтеперерабатывающий завод Роснефти в Туапсе, расположенный на юге России, вынужден был временно приостановить процесс переработки нефти из-за возникшего пожара. Роман Свитан, военный эксперт и полковник запаса Вооруженных Сил Украины делится, этот завод, имеющий ежегодную мощность в 12 миллионов тонн, стал объектом военного воздействия.

Свитан отметил, что лишь 40% объема нефти подвергается переработке на туапсинском заводе, в то время как оставшиеся 60% направляются в Новороссийск.

"Это и делает вывод о его стратегической важности, учитывая, что через порт Новороссийска проходит значительная часть российской нефти. Таким образом, завод и порт представляют военную цель, особенно учитывая присутствие Черноморского флота, который, возможно, стоит уничтожить" - делится эксперт.

Кроме того, военный эксперт подчеркнул значимость железнодорожного тоннеля в этом регионе, который является неотъемлемой частью инфраструктуры порта и играет важную роль в обеспечении транспортировки военных грузов.

Также он подмечает, кроме того, россияне регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы и атакуют беспилотниками FPV. В то же время враг несет значительные потери как в технике, так и в личном составе.

"В ближайшей неделе ожидается возможная серьезная атака, осуществляемая с использованием "Шахедов". Это может представлять собой одну крупную волну или несколько последующих волн" - рассказывает эксперт.

Последние новости Украины:

Напомним, разведенный отец двоих детей отказался от службы: мужчине приговорено к наказанию.

Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.