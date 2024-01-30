Экономика агрессорской страны должна была прекратить свое функционирование уже в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и вступила в конфликт в части Донецкой и Луганской областей. Роман Свитан, военный эксперт и полковник запаса Вооруженных Сил Украины отмечает, что оккупантов только начали беспокоить новые санкции.

"Их начало это беспокоить, то есть в данный момент основное беспокойство вызывают санкционные меры, принимаемые Службой безопасности Украины (СБУ), направленные на уничтожение нефтеперекачивающих терминалов и нефтеперерабатывающих заводов" - делится аналитик.

Свитан подчеркивает законность таких мер, поскольку российская армия зависит от нефтепродуктов для обеспечения техники.

Эксперт считает, что санкции в настоящее время недостаточно сильно воздействуют на российскую экономику. Он предполагает, что прямые действия, такие как уничтожение инфраструктуры, вроде терминалов и заводов, могут оказать более серьезное воздействие.

Эксперт выражает мнение о том, что такой подход, если к нему подойти творчески, может привести к катастрофическим последствиям для российской экономики уже в течение года.

Также ранее он проинформировл, в результате атаки беспилотников нефтеперерабатывающий завод Роснефти в Туапсе, расположенный на юге россии, вынужден был временно приостановить процесс переработки нефти из-за возникшего пожара.

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