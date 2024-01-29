За прошедшие сутки произошло более 70 боевых столкновений, на некоторых участках фронта ситуация очень тяжелая.

Как сообщают в Генштабе ВСУ, только на Авдеевском направлении Силы обороны отразили 21 вражескую атаку возле Очеретино, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 5 атак вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 22 атаки.

Жестокие бои идут на Купянском, Лиманском, Бахмутском направлениях.

«На Запорожском направлении наши воины отразили атаку оккупантов севернее Приютного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма…», - говорится в новом возведении.

В свою очередь военный корреспондент Богдан Мирошников сообщает, что кое-где у врага под Авдеевкой есть продвижение.

«Район "Царской охоты" – враг продвинулся дополнительно на 200 метров в частном секторе. Пытается закрепиться. Позиция "Зенит" – держится. Район Степного – оккупанты в очередной раз остановлены в селе, даже были вынуждены кое-где отойти», - сообщил Мирошников.

От Каменки в направлении карьера, говорит Мирошников, оккупанты еще дополнительно продвинулись.

«В Первомайском очень сложно, враг продвинулся примерно на 400 метров, но это продвижение включает то, что они раньше отходили на выходные рубежи, не имея возможности закрепиться..», - сообщил корреспондент.

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