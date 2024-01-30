Такие атаки не приносят выгоды российским войскам, учитывая внедренную в Украине новую систему топливной логистики.

Вчерашний инцидент представлял собой налет российских войск на город Кременчуг в Полтавской области, который сопровождался регистрацией прямых попаданий и последующими внушительными возгораниями. Роман Свитан, военный эксперт и полковник запаса Вооруженных Сил Украины отмечает, целью атаки было обнаружение возможных остатков топлива от промышленных предприятий, ранее расположенных в этом районе.

Стоит отметить, что эти заводы были уничтожены российскими силами еще в 2022 году, и на данный момент там нет активного производства.

"Такие атаки не приносят выгоды российским войскам, учитывая внедренную в Украине новую систему топливной логистики. На текущий момент оккупанты перешли к другой стратегии использования небольших групп "Шахед". Из восьми беспилотников четыре были успешно сбиты" - делится эксперт.

Сейчас враг акцентирует внимание на обходных маршрутах противовоздушной обороны, вместо массированных атак, как отмечает Свитан.

Также он заметил, экономика агрессорской страны должна была прекратить свое функционирование уже в 2014 году, когда россия аннексировала Крым и вступила в конфликт в части Донецкой и Луганской областей.

"Их начало это беспокоить, то есть в данный момент основное беспокойство вызывают санкционные меры, принимаемые Службой безопасности Украины (СБУ), направленные на уничтожение нефтеперекачивающих терминалов и нефтеперерабатывающих заводов" - делится аналитик.

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