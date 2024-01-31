Российские оккупанты сосредотачивают свои усилия в области, где они видят шансы на успех.

Роман Свитан, военный эксперт и полковник запаса Вооруженных Сил Украины поделился информацией о планах российских войск по захвату Донбасса, отмечая их актуальность и возможное начало наступления весной.

Согласно его словам, город Макеевка, находящийся в Луганской области, остается целью для российских сил, и они намерены осуществить наступление до границы Луганской области. Эту задачу, как отметил Свитан, они могут попытаться выполнить перед предстоящими перевыборами.

"Планы россиян, вероятно, не смогут быть реализованы, особенно в отношении границы Донецкой области, где существует три системы обороны. Российские силы продолжают активные действия в районе Горловки и Бахмута, но сталкиваются с сопротивлением на более высоких уровнях обороны" - рассказывает эксперт.

Российские оккупанты сосредотачивают свои усилия на Луганской области, где они видят шансы на успех, особенно с учетом близости российской границы и возможности поставок амуниции.

Он указал на погодные условия как временное препятствие, отмечая, что россияне ожидают морозов и, вероятно, начнут масштабное движение в мартовский период.

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