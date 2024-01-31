Несмотря на значительное численное преимущество, российские оккупационные войска понесли высокие потери на Авдеевском направлении. Бывший командир роты батальона "Айдар" и военный аналитик Евгений Дикий сообщает, противник проводит "мясные" атаки в стиле "бахмутского", и соотношение потерь на данный момент превышает все предыдущие рекорды военных столкновений.

Дикий подчеркнул, что несмотря на трудности, бои за Авдеевку выгодны для украинских сил, поскольку там наносится значительный ущерб российским войскам.

"В Авдеевке ситуация становится критической из-за дефицита не только снарядов, но и 122-мм мин. Одной из основных причин трудностей является дефицит снарядов, что является проблемой не только на этом участке фронта, но и в целом" - рассказывает эксперт.

Он добавляет, из-за отсутствия достаточного количества снарядов удерживаться без артиллерийской поддержки становится чрезвычайно сложно. В связи с этим под Авдеевкой наблюдается опасное продвижение со стороны российских оккупационных войск.

Дикий предупредил об уязвимости трассы, проходящей через Орловку, и отметил, что за последние дни россияне приблизились к ней, что, по его мнению, требует серьезного внимания и, возможно, эвакуации гарнизона.

"Было очень опасное продвижение в сторону трассы. Уязвимым местом является трасса, которая идет через Орловку. Она простреливается уже давно" - делится Дикий.

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