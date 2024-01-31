Если несколько месяцев назад основной задачей было оперативно определить координаты цели и передать, то сейчас обстановка изменилась.

Одной из основных проблем является нехватка персонала в рядах наших защитников, а второй – серьезный дефицит артиллерийских снарядов, поделился бывший командир роты батальона "Айдар" и военный аналитик Евгений Дикий. Одной из забот является дефицит личного состава среди наших защитников, в то время как второй проблемой стал острой нехваткой артиллерийских снарядов.

"Существуют две значительные проблемы, и хотя одна из них поддаётся нашему воздействию, вторая, к несчастью, находится вне нашего контроля. Однако нехватка личного состава становится все более острой с каждым днем, в то время как процесс мобилизации тянется и затягивается" - делится эксперт.

Он подчеркнул, что, если несколько месяцев назад основной задачей было оперативно определить координаты цели и передать их для артиллерийского обстрела с целью предотвращения ее ухода, то сейчас обстановка изменилась.

"Теперь требуется собирать данные о целях и принимать сложные решения: решать, на какие цели тратить артиллерийские снаряды, а на какие, к несчастью, пока что не предоставляется возможности" - рассказывает Дикий.

Этот вопрос, по мнению эксперта, напрямую связан с артиллерийской поддержкой, и он выразил свою обеспокоенность в связи с этим ситуацией.

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