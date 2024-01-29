В сети распространяется информация о том, что Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного уволили с должности.

"Уважаемые журналисты сразу отвечаем всем: Нет, это не правда", - написали в телеграмм канале Министерства обороны.

«Нет предмета разговора»: Спикер Зеленского Сергей Никифоров в комментарии Общественному отрицает информацию об отставке Залужного.

Одними из первых об отставке сообщили в своих соцсетях украинский политолог, шеф-редактор интернет-издания "Хвиля", эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко и экснардеп Борислав Береза.

Бывший депутат, ссылаясь на свои источники, распространил информацию о том, что, вероятно, Валерия Залужного уволили с должности Верховного Главнокомандующего ВСУ.

"У нас новый главнокомандующий. Президент Украины назначил Кирилла Буданова вместо Валерия Залужного", – написал журналист Роман Цымбалюк.

Также об отставке Залужного написала у себя в телеграмм-канале "Украинская правда" с комментарием собственного источника, что ОП рассматривает отставку Залужного. Но указа еще нет.

"Его вызвали и предложили другую должность, в частности должность посла. Он отказался. Указа нет. Но он уже собирает вещи", – рассказал один из собеседников.

Официальной информации по этому поводу сейчас нет. Сегодня в День памяти Героев Крут военно-политическое руководство Украины почтило память воинов на Аскольдовой могиле. Президент Владимир Зеленский впервые за долгое время появился на публике рядом с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Напомним, 26 ноября заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безугла, неоднократно критиковавшая военное руководство, призвала отправить в отставку Валерия Залужного.

Как писала ранее Politeka, эксперт рассказал, притеснит ли ЕС Орбана, чтобы принять помощь Украине: «Черная метка Венгрии» .

Также Politeka сообщала о гегемонии и ответственности: политолог рассказал, почему США обязаны помогать Украине .