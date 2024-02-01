По таким темпам через год их запасы будут исчерпаны, и россияне будут находиться в затруднительном положении

У россиян возникают значительные трудности на фронтовой линии, как сообщает Роман Свитан, военный эксперт и полковник запаса Вооруженных Сил Украины. В условиях отсутствия эффективных средств противостояния, захватчики пытаются хоть как-то воспользоваться возможностью, создаваемой этой ситуацией.

"Российские оккупанты осознают, в каком направлении развивается обстановка. Им ясно, что без приостановки боевых действий на фронте они не смогут долго выдерживать. На данный момент происходит разгромление российских войск и техники" - делится эксперт.

Он отметил, что противник теряет технику в 10 раз больше, чем может восстановить. По таким темпам через год их запасы будут исчерпаны, и россияне будут находиться в затруднительном положении. Противостоять такому давлению долго им не удастся.

"Оккупантам настоятельно нужна приостановка военных действий, чтобы попытаться восстановиться и собрать боеприпасы, чтобы справиться с дальнейшим давлением со стороны Украины в следующем году" - добавляет налитик.

Он также рассказал, экономика агрессорской страны должна была прекратить свое функционирование уже в 2014 году, когда россия аннексировала Крым и вступила в конфликт в части Донецкой и Луганской областей.

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