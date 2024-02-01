Иногда бывает выгодно временно отойти, привлечь оккупантов на свои позиции, нанести на них точечные удары и затем переорганизоваться, увеличив численность войск и вернувшись, разгромить врага. Роман Свитан, военный эксперт и полковник запаса Вооруженных Сил Украины, комментируя ситуацию с Табаевкой в Харьковской области, заявил, что происходящее там является стратегическими маневрами.

Важно отметить, что Вооруженные Силы Украины опровергли заявления противника о захвате села Табаевка в Харьковской области. Спикер командования Сухопутных войск пояснил, что в Табаевке идут позиционные бои, где наши воины предпринимают попытки вытеснить оккупантов.

"Российские войска пытались осуществить наступление всего на 1-2 километра. Но даже если им удавалось войти в нашу территорию, они быстро теряли свои позиции на следующий день. Подобные операции будут проводиться вплоть до середины весны, до тех пор, пока не станет достаточно тепло" - рассказал эксперт.

Также он считает, у россиян возникают значительные трудности на фронтовой линии.

"Оккупанты осознают, в каком направлении развивается обстановка. Им ясно, что без приостановки боевых действий на фронте они не смогут долго выдерживать. На данный момент происходит разгромление российских войск и техники" - делится эксперт.

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