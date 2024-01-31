Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Кто-то в нашей стране пытается всячески раскачать народные массы. Вбросы идут о нашем военачальнике Валерии Залужном. Вот смотрите, сколько карт я не вытягивала на эту персону, все карты всегда говори о мощнейшей энергии, о том, что этот человек достаточно стойкий, сильный, и пошатнуть его очень сложно.

На его персону выпадает карта Пада – это наши ноги, это платформа, это то, на чем мы стоим. И если оно выпадает в положении парадном, это говорит об абсолютно устойчивом положении Валерия Залужного в настоящий момент времени. Если бы ноги были перевернуты, можно было бы сказать, что его положение пошатнулась, и действительно ждут какие-то смещения или перемены. Но в данном случае его позиция очень твердая.

Кроме того, твердые ноги говорят о том, что он готов этими ногами топтать врагов. И я вам хочу сказать, что очень скоро мы заметим, что неких военкоров, которые слишком много себе позволяют, станет меньше в медийном пространстве или начнутся проверки их деятельности.

Тут выпадает карта покровителей. Покровители – это обычно не те, которые работают на виду, а те, которые работают в тени, то есть те, которые что-то спонсируют. То есть я могу сказать сразу, что всю эту информационную кампанию кто-то спонсирует. Есть спонсор со стороны, который активизировал и спонсирует эту кампанию против Валерия Залужного. Он находится за пределами нашей страны, поскольку на этого человека заведены уголовные дела, он в розыске.

Как сообщала Politeka, Шатилович сообщил, что россия попытается начать новое большое наступление, но у нее не получится.

Также Politeka писала о том, что Бюн рассказал, кто стоит за этими волнениями в Техасе и чем это может закончится.