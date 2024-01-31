Экзорцистка Isita Gaya объяснила, что сейчас перед нами будет появляться много лжи, но наш взгляд – это поток света, который может ее развеять, нужно только не бояться и смотреть в глаза препятствиям.

Об этом она на канале «Прогноз».

Сейчас год кармы, год восьмерки, это год Сатурна. Сатурн – это колесо времени. И мы чувствуем, что мы в этом колесе времени. Сатурн помогает и подсвечивает нам истину и неистину внутри нас. И когда мы видим эти темные стороны, темные пятна, мы можем просто растворить их своим взглядом. Потому что наш взгляд, наше внимание – это поток света.

Когда что-то валится из рук, когда вы чувствуете напряжение, усталость, просто скажите: «Я смотрю в это. Я не буду от этого убегать». Вот я смотрю в эту усталость, в это раздражение, в это напряжение, просто представляю эту энергию перед собой. Мои глаза, мой взгляд – это свет, и я смотрю на эту энергию.

Создатель создавал взглядом, и вы знаете эти физические законы. Когда вы смотрите, движение частиц меняется. Потому смотрите на это. Просто быть наблюдателем, просто наблюдайте это явление как энергию.

Окей, это сейчас дождь, сейчас магнитная буря, а я буду просто туда смотреть. Я не буду делать об этом выводы, это хорошо, это плохо, это меня огорчает, это меня радует… Я буду просто смотреть и все будет растворяться, потому что мой взгляд – это взгляд Бога. Мой взгляд – это свет. И вы должны об этом сказать. Ваше слово – это ключ. Каждое слово – это вибрация.

Как сообщала Politeka, Ланг заявила, что кто-то вне нашей страны финансирует информационную кампанию против Залужного, но его положение не пошатнулось.

Также Politeka писала о том, что Бюн рассказала, кто стоит за этими беспорядками в Техасе и чем это может закончиться.





