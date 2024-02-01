Об этом он рассказал на своем канале.

«Сейчас мы наблюдаем пик. Вот сейчас, этот момент самый пиковый, а дальше он пойдет на убыль, месяц-полтора и действительно, так оно и будет. То, что он пойдет на убыль, не означает прекращение боевых действий или обстрелов. Просто наступательные действия станут менее интенсивными», – подчеркивает Александр Мусиенко.

К тому же, отмечает он, сложилось так, что российские войска наступают всегда зимой, за исключением того, что произошло в 2022 году, но тогда у них все пошло не по плану, тоже наступили зимой, только хотели поскорее все закончить. А дальше, напоминает эксперт, наши силы выбили их из-под Киева, пошли бои на Востоке, фактически они там концентрировались, Северодонецк, Лисичанск, а затем приостановили свои наступательные действия, в наступление пошли ВСУ на Харьковщине и Херсонщине.

«Учитывая эти тенденции, весной они наступательные действия будут постепенно сворачивать, потому что и погодные условия несколько изменятся, и потому что силы, сконцентрированные под это наступление, начнут уменьшаться, истощаться, и просто некому будет этого делать», - отмечает Александр Мусиенко.

К тому же, добавляет эксперт, на это зимнее наступление враг ставил совсем другие цели, ведь шойгу должен был докладывать путину не об «освобождении» Марьинки, а о захвате всей Донецкой области. Этого, констатирует он, не произошло, и таких перспектив в ближайшее время у них тоже нет.

Как сообщала Politeka, Золотарев заявил, что этими вбросами Залужного попытались подвести к отставке, дав даже какую-то другую должность, но он не повел себя.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, какова цель ударов ВСУ по российским тылам.