Медиум Анна Атаманова предупредила о новых опасностях и рисках для Черниговской, Сумской и Харьковской областей в феврале 2024 года.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Черниговщина, будьте осторожны. Указывает, что 7-8 февраля, возможно. Есть планы у врагов... Я говорила, что Залужного ждет опасность, будто на него что-то задумали. Это связано с Залужным, вопрос непосредственно по Черниговщине. Ждут будто подвинуть Залужного, а потом уже тронуться.

Сумы, Сумская область. Ждут каких-то новостей, опасность. Так же темная карта выпадает, будто команды ждут. Попытки или десантников, или пролезть. Опасность есть. Закидывать вирусы будут. Затем хакеры, интернет, перехват информации. Предателей много в Сумской области. 13-е число, может быть, нужно быть очень осторожными. Запах хлеба. Попадание или при отражении где-то возле хлебного киоска, что-то такое написано: хлеб, сыры. Такую картинку вижу.

Харьков. Будут обстрелы, к сожалению, постоянно. Свист при запуске ракет сильных, серьезных. Но я чувствую, что в Харькове будут ужесточать защиту. Также интернет, свет, вирусы, химия. Я говорила, что будет заброшен какой-то вирус еще в конце осени, и вот сейчас он пошел активно.

Я вижу женщину лет 43, она будто говорит по телефону, она стоит, что-то готовит, одной рукой мешает, а другой рукой на телефоне. Взрыв, резкий взрыв. Попадание в жилой дом. Она, кажется, на 7 этаже. Должна успеть отскочить от окна. Но это день или утро, светло, не темно. Харьков еще будут обстреливать, к сожалению.

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