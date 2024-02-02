Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что ВСУ бьют по аэродрому Бельбек в оккупированном Крыму для того, чтобы разрушить вражескую логистику и не дать им использовать управляемые авиабомбы.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам эксперта, удары по Бельбеку – это уменьшить способности врага, и здесь есть две ключевые цели. Первая цель, объясняет он, состоит в том, что там россия размещает самолеты тактической авиации типа Су, которые используются для пусков управляемых авиабомб, управляемых авиационных ракет по территории Украины.

«То есть нам нужно уничтожить возможности врага использовать Бельбек с точки зрения расположения собственной тактической авиации, чтобы они не наносили удары управляемыми авиабомбами вдоль линии боевого столкновения по позициям наших войск, а также дальше, куда они наносят удары уже вглубь подконтрольной территории Украины», – объясняет Александр Мусиенко.

А вторая цель, отмечает он, состоит в том, что Бельбек выполняет и логистическую функцию. Как рассказывает эксперт, туда подвозятся ракеты, другие виды вооружений самолетами Ил-76, поэтому нужно препятствовать враждебной логистике. Разумеется, добавляет он, что есть Крымский мост, но он не единственный, есть определенные другие мощности и способности оперативного характера.

«Когда врагу нужно что-то очень быстро перевезти, снабжать, они используют как раз аэродром, они используют военно-транспортную авиацию. И с этой точки зрения лишение их возможностей – это тоже плюс для нас», – отмечает Александр Мусиенко.

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