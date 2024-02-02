Ведущий Атмолог ЭVA рассказала, что год Дракона будет безжалостным для недостойных людей, он несет разрушение, с одной стороны, но с другой – создание нового.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

В первой половине этого года, тяжелого года, года Дракона, чего ожидать украинцам? Ведь мы первая страна в мире, которая претерпела самые тяжелые изменения.

Правда, мы первая страна, которая начала приветствовать новую эру, с которой началось разрушение старого мира. Если разрушение начинается, соответственно, это процесс такой деконструкционный. То есть не то, что все разрушится, потом что-то будет строиться, это происходит одномоментно.

Поэтому мы видим, что, с одной стороны, все старое рушится даже в нашей стране, это инфраструктура, дома, все. С другой стороны, на фоне этого горя мы видим, как расцветает наша идентичность, как рождается новый вид людей.

Тем более, мы с вами сейчас не то, что зеркалим друг друга, мы – большое зеркало для всех добрых людей в этом мире, для которых эта война осветила всю правду, которой живет человечество. Потому что очень многие жители так называемых цивилизованных стран были также в определенной иллюзии своей безопасности, иллюзии веры своему правлению. А теперь дела и обещания расходятся, мы видим прозрачно все эти игрища.

Сегодня на планете Земля огромное количество сознаний, которые начинают хотеть новой жизни, которые начинают задавать себе определенные вопросы. И потому Дракон будет безжалостным для недостойных животного мира, условно, существ. И он будет благословлять, покровительствовать и выполнять свою миссию.

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