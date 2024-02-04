Отношение российского командования к использованию своего резервного компонента, как к своеобразной "бездонной бочке", может сыграть с ним вполне злую шутку.

Об этом у себя в телеграм-канале пишет военный эксперт, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

Дело в том, что сиюминутное разрастание количества резервных формирований (это касается в первую очередь оперативных и стратегических резервов) может натолкнуться на существенную "мель". Причем суровая тенденция к этому уже сегодня становится достаточно очевидной.

А именно – резкое падение их "качества" (противник просто не сможет их одно время и вместе обеспечить штатным современным ВВТ), например, уже сейчас мощности российского впк, по выпуску танков и другой бронетехники с очень большой "натяжкой" (главным образом с "баз хранения техники") кое-как позволяют поддерживать их численность на более или менее стабильном уровне, но что произойдет, когда возникнет необходимость резко и сразу "доукомплектовать" формируемые резервы, причем явно в немаленьких объемах? Какие танки и БТР начнет российское командование извлекать из "сибирских складов"? БТР-50, Т-62, Т-54\55 мы уже видели... что дальше, Т-44, БТР-152...?

При всех самых "радужных прогнозах", российский впк может выдавать в год где-то примерно 250-300 новых и капитально модернизированных (из числа уже изготовленных предыдущих модификаций) танков. Еще где-то столько же, или даже чуть больше... может "капитально восстановить" - снятых с долгосрочного хранения (а они явно не бесконечны), или поврежденных и подбитых, вытянутых из поля боя. По другим ББМ, ситуация примерно такая же...

При тех темпах и объемах, которыми российское командование безвозвратно сжигает свои танки и другую бронетехнику под Авдеевками и Бахмутами + Купянск и разного рода эксцессы, которые почти регулярно случаются под Крынками и Новомихайловками... всего этого едва хватит чтобы покрыть годовые потери (да и то, я очень в этом сомневаюсь...). А тут еще резервы комплектуй, которые активно "разворачиваются и формируются"...

Может, они еще один "Уралвагонзавод" построят научатся танковые стволы точить в два раза быстрее чем до сих пор, или "штамповать" корпуса БМП на 3Д принтере... не знаю...

Но на все это нужны не только деньги и ресурсы, а главное – время (не говоря уже "про технологии").

По мнению Машовца, уже сегодня очевидно, что очередную "гонку вооружений" с Западом он не потянет. Просто не успеет. все это "нарастить и углубить" до тех параметров, которые позволили бы быстро "забаранить" Украину до того момента, когда западный впк выйдет на "проектные мощности".

С ним пока воюют "точечной и ограниченной помощью" Украине. И даже этого ему вполне "хватает". Его войско увязло в Украине и постепенно, шаг за шагом "теряется на местности".