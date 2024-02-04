Здоровье сердца можно укрепить с помощью сбалансированного образа жизни и физических упражнений.

Каждый должен стремиться не менее 150 минут в неделю упражнений умеренной интенсивности. Чем больше физическая активность становится приятной частью повседневной рутины, тем больше вероятность ее продления в течение многих лет.

Регулярные упражнения помогают поддерживать здоровье сердца. Даже небольшая физическая активность, такая как походка или велосипед, может иметь большое значение.

Недавнее исследование показало, что работники, прикованные к столу, имеют на 34% более высокий риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с людьми, которые на работе преимущественно не сидят. Каждый должен придерживаться указаний по упражнениям; тем, кто много сидит на работе, следует особо позаботиться о том, чтобы часто вставать в течение дня.

Это также пора подумать о двух дополнительных факторах: стресс, сон и питание. Выбирайте продукты с высоким содержанием жирных кислот омега-3, которые полезны для сердца (например, рыба).

Сохранение здорового веса способствует снижению риска сердечных заболеваний. Многочисленные исследования указывают на то, что высокий уровень стресса повышает АД и повышает риск инсультов и инфарктов. Следите за симптомами повышенного стресса и помните о том, что помогает снизить стресс в вашей жизни.

Регулярные практики релаксации, такие как йога или медитация могут помочь снизить уровень стресса.

Важно регулярно проверять АД и уровень холестерина. Это помогает вовремя выявлять возможные проблемы и предотвращать их развитие.