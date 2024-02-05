Тарологиня Елена Бюн сообщила, что наш президент все еще не принял решение по поводу замены военного командования, но глобальные перестановки будут именно в Минобороны.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Зеленский впервые подтвердил то, что планирует заменить военное командование, не только Залужного, но и других. Почему это заявление было сделано и почему есть такие намерения? В чем причина?

Какие-то еще перемещения, смещения с должностей должны быть, да, причем в скором времени. Перестановка там больше идет. Смещение, повышение, понижение, ротация. Он-то заявление сделал, но еще стоит перед выбором. Здесь Двойка, здесь еще точно не принято решение где, кого, куда и как.

И карта пассива. То есть может прийти, опять же, к такому мнению, что ничего существенного, глобальных перестановок в самом верху не будет. То есть здесь как бы выбор, перед выбором он стоит. Пока ситуация еще подвешенная.

Я так понимаю, вот где глобальное что-то будет, глобальная перестановка, глобальная чистка, это то, что касается Министерства обороны, это все, что связано с хищениями, с присвоениями сумм крупных денег, того, что должно было идти на закупки, то, что связанно с войной. Вот в министерстве – да, в самом министерстве.

То есть там будут активно бороться с коррупционными схемами?

Да. Эти действия направлены туда. И, знаете, там может быть очень много неожиданного, вот именно то, что касается самого Министерства обороны, вот этой сферы закупок, раскрытия схем. Там еще много чего мы можем услышать, что нас будет шокировать.

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