Россияне без остановки накрывают огнем мирные города Украины и жилые кварталы, убивая и калеча людей.

Под жестоким огнем остается Харьковщина, пишет Politeka.net.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пункта области. Авиаудары россияне нанесли по Синьковке, Ивановке, Степной Новоселовке, Берестовому.

Около 2:30 в Золочеве Богодуховского района в результате двух ударов оккупантов ракетами С-300 разрушен трехэтажный отель.

«Погиб двухмесячный мальчик», – сообщили в Харьковской ОГА.

Ребенок родился 4 декабря 2023 года.

Получили ранения три женщины – их госпитализировали.

"Три женщины 21, 28 и 39 лет с взрывными травмами и осколочными ранениями госпитализированы в больницу, в том числе и мать погибшего ребенка", - рассказали в ОГА.

Повреждены семь частных домов, 19 объектов гражданской инфраструктуры (магазины, кафе, киоски), 2 админпомещения, по меньшей мере 5 гражданских автомобилей.

Кроме того, в с. Глушковка Купянского района в результате вражеских обстрелов повреждена территория фермерского хозяйства.

Также оккупанты нанесли удары по окрестностям Кругляковки и Глушковки Купянского района. В Глушковке повреждено складское помещение на территории фермы.

Также стало известно, что произошел вражеский обстрел окрестностей поселка Казачья Лопань Харьковского района.

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