Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что нам нужно не просто ударить по Крымскому мосту, а провести многоплановую операцию, чтобы уничтожить логистику врага.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Очень сейчас нам для этой цели подошли бы немецкие ракеты Taurus, потому что они способны фактически снести несколько секций моста и вывести его из строя на длительный период времени. То есть для того, чтобы у врага не было возможности очень быстро его восстановить, отремонтировать и затем производить по нему транспортное сообщение, перебрасывать оружие, боеприпасы, личный состав», - отмечает Александр Мусиенко.

Пока, констатирует он, немцы думают, хотя Мюнхенская конференция по безопасности подходит, было бы неплохо под это мероприятие объявить о новых поставках или хоть ко второй годовщине российского полномасштабного вторжения.

«Цель, которая ставится, - это выбрать промежуток времени, когда мы получим ракеты, чтобы, когда россии будет максимально нужна эта логистическая линия Крымского моста, его разрушить. Больше всего это потребуется после того, когда они исчерпают свои силы для наступления и будут осуществлять доукомплектование, перегруппировку собственных подразделений, в том числе находящихся на Юге и использующих Крым как логистическую базу», - объясняет Александр Мусиенко.

Кроме того, добавляет эксперт, в этот момент нам нужно будет бить максимально по объектам врага, которые он может использовать для сообщения, например, с оккупированным Мелитополем. Тогда, продолжает он, мы сможем вытеснить врага к побережью Азовского моря, а дальше бить по переправам к Крыму, это действительно такая многоплановая операция.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что наконец-то россия теряет свою опору на Кавказе, ведь в Армении теперь действует Римский статут.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко объяснил, что ВСУ выполняют многие задачи в Авдеевке уже долгое время, а дальше решение по нашему командованию.





