Экстрасенс Дарина Фрейн заявила, что беларусь уже долго терпит лукашенко, как жена мужа-абьюзера, поэтому рано или поздно все должно закончиться бунтом.

Об этом она рассказала в программе «Прогноз».

Для меня беларусь сейчас – это российский военный полигон, это страна, которая добровольно стала платформой для размещения войны одной страны на другую. И как бы люди, живущие в стране, так или иначе получают карму страны.

И вот сейчас карма людей, которые там живут, - это в какой-то момент все-таки взбунтоваться, потому что для меня это абьюз. Есть абьюз в отношениях, когда мужчина долгое время принижает, бьет, запрещает общаться женщине с друзьями и рассказывает, что борщ недосоленный, в какой-то момент наступает перебор, чаша гнева, женщина не выдерживает и начинает противостоять насилию уже так, как может: уходит, отвечает, посылает, подает в суд.

В беларуси это как раз случай классического патриархального абьюза во главе с усатым дядечкой из советского времени, с таким тотальным представителем патриархальной агрессивной советской культуры. Вот ему еще томик домостроя, мне кажется, и вот он с ним будет такой аутентичный.

А что касается людей, то они отыгрывают сейчас как страна роль жертвы, которая думает, что он же исправится, лучше такой, чем другой. Вот эти стандартные отмазки, что вдруг что-то изменится, пойду поделаю ритуальчики, похожу с черными свечами, а вдруг поможет, почищусь. Но то, что они сделали, дало им ту карму, которую получили россияне.

Как сообщала Politeka, Бюн сообщила, что наш президент все еще не принял решение по поводу замены военного командования, но глобальные перестановки будут именно в Минобороны.

Также Politeka писала о том, что ЭVA рассказала, что год Дракона будет безжалостным для недостойных людей, он несет разрушение, с одной стороны, но с другой – создание нового.