Недавно глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что в начале весны наступление российских оккупационных войск иссякнет, и может начаться наступление Вооруженных сил Украины.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в интервью Наталии Бочан прокомментировал это заявление, объяснив, какая ситуация сейчас у россиян с техникой и человеческим ресурсом, и назвал важные условия украинского наступления.

По словам эксперта, что касается выдыхания противника в части техники – это действительно так, у российских оккупантов все меньше и меньше нормальной техники, которая может обеспечивать полноценный бой.

"Но в части человеческого потенциала, то, к сожалению, у них мобилизационный ресурс достаточно велик. Они официально декларируют его от полутора до трех миллионов человек, а есть специалисты, которые считают, что есть всех 7 млн", – подчеркнул Петр Черник.

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Эксперт отметил, что Украина действительно может организовать контрнаступательные действия, но если нам будет предоставлено достаточно большое количество самого разного качественного вооружения.

"В первую очередь большое количество ракет ATACMS, наконец-то заработает авиация, и действительно мы еще сильнее усилим свой бронекулак, чем он есть на эту минуту, то это не выглядит фантастикой. По меньшей мере продолжать рубить плацдарм в линии суровикина и ставить себе стратегическую цель выйти на Северное Поазовье в цикле сухой погоды – эта задача остается неизменной с прошлого года", – добавил Петр Черник.

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