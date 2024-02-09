Украина действительно может организовать контрнаступательные действия весной 2024 года, но для этого есть несколько важных условий.

Недавно глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что в начале весны наступление российских оккупационных войск иссякнет, и может начаться наступление Вооруженных сил Украины.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в интервью Наталии Бочан прокомментировал это заявление, объяснив, какая ситуация сейчас у россиян с техникой и человеческим ресурсом, и назвал важные условия украинского наступления.

По словам эксперта, что касается выдыхания противника в части техники – это действительно так, у российских оккупантов все меньше и меньше нормальной техники, которая может обеспечивать полноценный бой.

"Но в части человеческого потенциала, то, к сожалению, у них мобилизационный ресурс достаточно велик. Они официально декларируют его от полутора до трех миллионов человек, а есть специалисты, которые считают, что есть всех 7 млн", – подчеркнул Петр Черник.

Эксперт отметил, что Украина действительно может организовать контрнаступательные действия, но если нам будет предоставлено достаточно большое количество самого разного качественного вооружения.

"В первую очередь большое количество ракет ATACMS, наконец-то заработает авиация, и действительно мы еще сильнее усилим свой бронекулак, чем он есть на эту минуту, то это не выглядит фантастикой. По меньшей мере продолжать рубить плацдарм в линии суровикина и ставить себе стратегическую цель выйти на Северное Поазовье в цикле сухой погоды – эта задача остается неизменной с прошлого года", – добавил Петр Черник.

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