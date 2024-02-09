Ранее сообщалось, что за время полномасштабной войны украинцы смогли уничтожить треть Черноморского флота рф - 24 корабля и одну подводную лодку.

Даже если потопить весь флот рф в Черном море, до последнего катера, баркаса, баржи и большого десантного корабля, то в стратегическом смысле на ход войны по линии боевого столкновения это никак не повлияет.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в интервью Наталье Бочан.

"Это очень важный момент, да, действительно, снизились ракетные пуски в части 3М14 "Калибр", потому что это главная ракета морского базирования, достаточно неприятная и серьезная, 2,5 тысячи км нанесение ударов, боевые части могут варьироваться от 250 до 450 кг. То, что мы сумели выгнать российский флот из Крыма – очень хорошая новость", – заявил Петр Черник.

По словам эксперта, главное здесь то, что в других портах и ​​бухтах на побережье Черного моря у рф нет полноценной ремонтной базы.

"Мы хорошо понимаем, что когда ракета выходит из пускового контейнера, там образуется колоссально огромное давление струй газа двигателя ракеты, это все постоянно надо ремонтировать где-то, и объясняется, почему сильно снизились пуски именно из акватории Черного моря", – пояснил Петр Черник.

Эксперт добавил, что уничтожение российского флота снизит потенциальные ракетные удары, наносимые вглубь территории Украины, но это никак не повлияет на ситуацию по линии боестолкновения, здесь больше есть моральный аспект влияния на противника.

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