В результате ночной дроновой атаки есть повреждения – известно, куда попали оккупанты.

Минувшей ночью российские захватчики атаковали Одессу, пишет Politeka.net.

Как сообщили в Одесской ОГА, ударом вражеского беспилотника повреждена недостроенная многоэтажка, выбито остекление. Также зафиксированы повреждения здания учебного заведения – пробитая крыша, перекрытия, выбиты окна.

Пожар не зафиксирован.

К счастью, в результате атаки никто не погиб и не пострадал.

«Подразделения ПВО результативно отработали по подавляющему большинству враждебных целей», – сообщили в ОГА.

Жители Одессы рассказывают, что в городе было очень громко:

«Вспышки видел из коридора»,

«В паркинге все задрожало, возле меня»,

"Мы тоже видели и слышали. Жутко".

Также под атакой дронов находился Николаев.

«Николаевцы, держимся!.. Держим связь с военными, знаем, где есть прилеты. О последствиях – утром! До отбоя будьте подальше от окон», – сообщал мэр города Александр Сенкевич.

Впоследствии он сообщил, что есть возгорание в частном секторе.

ОБНОВЛЕНО:

Согласно данным Воздушных сил ВС Украины, в ночь на 8 февраля противник нанес удар 17-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с мыса Чауда – Крым.

В результате боевой работы уничтожены 11 «шахедов» в пределах Николаевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областей.

Последние новости Украины:

Назван участок, где у ВСУ откроются новые возможности.

Также сообщалось, что оккупанты попали в тупик.

Кроме того, сообщалось о результате голосования за усиление мобилизации.