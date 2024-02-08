Минувшей ночью российские захватчики атаковали Одессу, пишет Politeka.net.
Как сообщили в Одесской ОГА, ударом вражеского беспилотника повреждена недостроенная многоэтажка, выбито остекление. Также зафиксированы повреждения здания учебного заведения – пробитая крыша, перекрытия, выбиты окна.
Пожар не зафиксирован.
К счастью, в результате атаки никто не погиб и не пострадал.
«Подразделения ПВО результативно отработали по подавляющему большинству враждебных целей», – сообщили в ОГА.
Жители Одессы рассказывают, что в городе было очень громко:
«Вспышки видел из коридора»,
«В паркинге все задрожало, возле меня»,
"Мы тоже видели и слышали. Жутко".
Также под атакой дронов находился Николаев.
«Николаевцы, держимся!.. Держим связь с военными, знаем, где есть прилеты. О последствиях – утром! До отбоя будьте подальше от окон», – сообщал мэр города Александр Сенкевич.
Впоследствии он сообщил, что есть возгорание в частном секторе.
ОБНОВЛЕНО:
Согласно данным Воздушных сил ВС Украины, в ночь на 8 февраля противник нанес удар 17-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с мыса Чауда – Крым.
В результате боевой работы уничтожены 11 «шахедов» в пределах Николаевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областей.
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Назван участок, где у ВСУ откроются новые возможности.
Также сообщалось, что оккупанты попали в тупик.
Кроме того, сообщалось о результате голосования за усиление мобилизации.