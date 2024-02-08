Сегодня, 7 февраля, в районе операций "Таврия" украинские военные уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Эту информацию подтвердил командующий Операционно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Работы. Воины 47-й бригады уничтожили российский вертолет Ка-52 из ПЗРК. Отличная работа", - написал он.

Основные наступательные действия противника зафиксированы в Новопавловском, Авдеевском и Ореховском направлениях.

Ка-52, также известный как "Аллигатор", является российским боевым вертолетом, предназначенным для разведки местности, наведения целей и координации действий группы боевых вертолетов. Он сохранил всю оснащенность одноместного вертолета, такую ​​как подвижная пушечная установка с пушкой 2А42 калибра 30 мм, ПТКР "Вихрь" с лазерной системой наведения и другое оружие общей массой до 2000 кг. Ка-52 может брать на борт управляемые ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля". Также он оснащен радарной системой "Арбалет" и имеет бронированную капсулу для экипажа.

Использование вертолетов Ка-52 в условиях российской агрессии против Украины вызвало открытие ряда проблем в его конструкции и вооружении. Его незащищенные места в боковых и лобных проекциях делают его уязвимым перед обычными винтовочными патронами, как показали даже российские пропагандисты.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, когда самый подходящий момент для удара по Крымскому мосту .