Случаи использования россиянами систем раньше были единичны, но сейчас оккупанты начали массово использовать эти системы на фронте.

Об этом сообщают украинские военные.

Как отмечает пользователь @NHunter007 в сети X (ранее – Twitter), российская сторона начала закупать Starlink от Илона Маска через Дубай с полностью лицензированными аккаунтами. Эту информацию подтвердили украинские военные и журналисты. Если раньше использование Starlink русскими войсками было редким, то сейчас это стало массовым.

Россия закупает системы с лицензированными аккаунтами через Дубай.

Летом прошлого года оккупационная российская армия научилась глушить Starlink, чем существенно усложнила выполнение задачи ВСУ. Такое заявление сделал полковник Юрий Мадяр, отметив при этом, что оккупанты глушат работу Starlink на "нули". На данный момент известно, что агрессор готовит систему подавления сигнала Starlink к промышленному производству.

В начале полномасштабного вторжения России компания SpaceX предоставила доступ Украине к спутниковой связи Starlink. Первая партия станций спутникового интернета StarLink американской компании SpaceX прибыла в Украину 28 февраля.

В октябре 2022 года Илон Маск заявил, что не может позволить себе постоянно оплачивать Starlink для Украины.

В июне 2023 Пентагон заключил соглашение с компанией Илона Маска об обслуживании Starlink в Украине, определив это как жизненно важное. По состоянию на начало июня 2023 г. в Украине было установлено 30 тысяч платформ Starlink.

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