Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что тактика и стратегия россиян предполагает полное уничтожение наших городов, ВСУ сдерживают врага, очень помогают дроны, но и другое оружие нужно.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Это генетически ордынские практики, тактика выжженной земли осталась, она никуда не исчезла, и в россии радуются. Вы обратили внимание, путин не говорит о городах, он говорит о территориальных завоеваниях. А что останется на этих территориях – это уже другой вопрос, главный – территория», - объясняет Александр Мусиенко.

Поэтому, констатирует он, возникает вопрос, как остановить продвижение оккупантов без критической составляющей артиллерии, авиации, и ВСУ это пытаются компенсировать дронами, это отнюдь не секрет. По словам эксперта, сейчас у нас просела контрбатарейная борьба на поле боя, и дело здесь не в том, что мы не хотим бороться, наносить удары, нет, все из-за нехватки снарядов.

Как он отмечает, этот вопрос поднимается на всех уровнях постоянно, об этом говорит президент Украины, об этом говорит наше командование, и все это звучит на международном уровне, что нам нужно больше снарядов.

«Но дроны выполняют сейчас очень важную задачу. Ну, нельзя сказать, что дрон может компенсировать артиллерию в полной мере, но в определенной степени они сейчас выполняют очень важные задачи против врага, именно дроны», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко объяснил, что доминирование беспилотных систем в воздухе, на земле и над морем – это то, к чему мы должны стремиться.

Также Politeka писала о том, что Третьяк рассказала о своем знакомстве с Гринкевичем и попытке сотрудничества.





