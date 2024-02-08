Медиум Анна Атаманова предупредила, что регулярно у нас будет угроза со стороны белорусов, но это все для того, чтобы отвлечь нас от атак и обстрелов на территории Крыма.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Есть ли опасность украинской территории от беларуси, от находящихся на границе военных?

Есть. Попытки будут понемногу, постоянно, и частые попытки, но их ждет массовая смерть.

Сейчас вообще на территории Украины у границ, эта сторона, где Донецк, Донетчина, Авдеевка, там очень большие потери жизней со стороны россиян, это так точно. Очень много трупов. Туда будут подтягивать и прятать технику, оружие.

Должны пока держать, очень сложно, но должны держать. Важно не попасть в ловушку нашему генералу, чтобы он не повелся, не попал в ловушку 9-10 числа, чтобы не погибла команда, очень сильные и классные бойцы. Они все классные, но эта команда имеет очень большой навык вести сражение с дронами. Потому осторожно, 9-10 числа.

Все-таки беларусь, она будут пытаться провоцировать. Цель этих попыток? Они хотят зайти с территории беларуси или отвлекают наше внимание?

Отвлечь. Самая главная цель – отвлечь от атак и обстрелов на территории Крыма.

На этой неделе, с сегодняшнего дня до следующей среды, есть ли угроза массированных обстрелов по территории Украины?

От сегодняшнего числа до 29-ого где-то примерно, вот в такое время будут обстрелы, будет неспокойно в конце месяца.

Как сообщала Politeka, Фрейн объяснила, что Залужный стал для украинцев символом победы, но он устал и ему нужен отдых, поэтому с должности он уйдет.

Также Politeka писала о том, что Фрейн оценила сегодняшнюю ситуацию в беларуси: «Это российский военный полигон».