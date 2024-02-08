Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, кто станет новым Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины.



"Я благодарен генералу Залужному за два года защиты. Я благодарен за каждую победу, которую мы достигли вместе и благодаря всем украинским воинам, которые героически вытягивают эту войну на себе.

Откровенно поговорили сегодня о том, что нуждается в переменах в армии. Срочных перемен. Я предложил генералу Залужному быть и дальше вместе в команде Украинского государства. Буду благодарен за его согласие", - сообщил Президент.

Он добавил, что с сегодняшнего дня к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда.

"Я хочу, чтобы видение войны было единственным и у наших воинов в Роботином или Авдеевке, и в Генеральном штабе и на Ставке. Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком. и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским.Все они

рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего.У него есть успешный опыт защиты - провел Киевскую оборонную операцию.

генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины.

Сегодня же говорил с генералами Мойсюком и Забродским. Их опыт – на службе государству", - сообщил Владимир Зеленский.