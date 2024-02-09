Ситуация в Авдеевке свидетельствует о том, что российские оккупационные войска навязали свою тактику и пытаются принудить нас вести боевые действия в городских условиях.

Бои в городских условиях для Украины крайне невыгодные, потому что таких условиях невозможно применить маневр силами и средствами, маневр огнем.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

По словам эксперта, фактически уличные бои являют собой противостояние один на один, дуэль.

"Соответственно, одно дело, если в этой дуэли участвуют двое, а когда соотношение 1:5, 1:10 – сами понимаете, результат этой дуэли будет очевиден. Таким образом, мы видим отчаянное намерение россиян завершить дело взятия Авдеевки, ну и здесь стоит вопрос, насколько необходимым - мы с вами не можем оценить точно - является решение наших военных удерживать эти позиции, и какие планы они имеют на дальнейшее развитие событий на этом направлении", – заявил Сергей Грабский.

Эксперт подчеркнул, что для российских оккупантов критерий эффективности наступления – именно занятие территории, и это даёт им основание давить дальше, не считаясь с потерями, которые они несут.

"Вопрос теперь стоит, какую цену будем платить мы в этих условиях, и насколько нам необходимо, и можем ли себе позволить тратить наш самый уникальный ресурс, людей, для того, чтобы удерживать объекты на территории Авдеевки", – добавил Сергей Грабский.

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