Россияне не прекращают штурмы и пытаются добиться своей цели – осуществить «оперативное окружение».

В новой сводке Генштаба ВСУ сообщается, что за прошедшие сутки произошло 65 боевых столкновений, пишет Politeka.net.

Так, на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку.

«Силы обороны за прошедшие сутки отбили 19 атак врага в районе Авдеевки и еще 7 атак возле Первомайского, Невельского Донецкой области», - говорится в сообщении.

Также стало известно, что в Авдеевке боевые столкновения проходят уже в пределах городской застройки. Эту информацию в эфире телемарафона подтвердил представитель оперативно-стратегической группировки войск Таврия Дмитрий Лиховой.

«Я могу подтвердить, что да: боевые столкновения проходят уже не только в частном секторе на севере города, но и в пределах городской застройки. Замысел противника очевиден: он пытается отрезать украинские силы, зайдя между Авдеевским коксохимическим заводом и карьером", - сказал Лиховой.

По его словам, россияне направляют основной штурмовой напор на севере Авдеевки, чтобы перерезать главную логистическую артерию и обеспечить "оперативное окружение города".

Лиховой заверил, что ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая, и украинские защитники активно противодействуют замыслу врага.

В городе не осталось ни одного уцелевшего здания. Несмотря на ужасающие и опасные для жизни условия, в городе остается более 900 гражданских.

«Нет здания, которое могло бы хоть немного обезопасить жизнь людей, потому что в большинстве своем враг применяет ФАБ-500, многоэтажные дома складываются, как карточные. Очень часто в этих подвалах остаются люди, к сожалению, мы не можем их оттуда достать. Нет такого здания, подвала, укрытия, которое удержало бы эти удары, которые проходят круглосуточно по городу", - сообщал глава ГВА Виталий Барабаш.

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