Враг пытается прорвать оборону украинских войск, бойцы ВСУ не скрывают, что ситуация тяжелая.

Согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 65 боевых столкновений.

Жестокие бои продолжаются на Авдеевском, Бахмутском, Лиманском, Марьинском, Херсонском и Купянском направлениях.

По словам добровольца 24ОШБ "Айдар" с позывным "Осман" в телеграмм-канале "Говорят снайпер", россияне штурмуют Купянское направление и на некоторых позициях ситуация сложная.

Ранее боец ​​210-го отдельного специального батальона "Берлинго" и автор Телеграмм-канала «Бахмутский Балу» сообщал, что враг в Синьковке в Купянском районе Харьковской области «очень давит артой и мясом».

«Напрямую пройти не могли. Обошли лесом. Там смежные подразделения откатились под постоянным мясным давлением. И потому в самой Синьковке потеряно пару позиций. Держимся дальше!», - сообщал «Балу».

В свою очередь, военный корреспондент Богдан Мирошников тоже сообщил, что в Синьковке враг смог восстановить ранее утраченные позиции.

«Но это происходит уже в четвертый раз с одними и теми же позициями», - отметил аналитик в своем телеграмм-канале.

В Кисловце, по словам Мирошникова, враг захватил часть окрестностей, пытается развить успех. В зеленке по направлению к Петропавловке враг продвинулся еще 300 метров.

«Но глобально, Синковка и Кисловка выиграли кучу времени для организации обороны дальше, в направлении Купянска-Узлового.

Следующий тяжелый участок – район Табаевки-Берестового. Враг пытается продвинуться к северу от первого села в его обход, имеет частичный успех», - объяснил замысел врага корреспондент.

Кроме того, по словам Мирошникова, в районе Стельмаховки, Ягодного и западнее Новоселовского враг имел небольшие успехи, преимущественно в серой зоне.

Напомним, ранее стало известно, что ситуация в Авдеевке продолжает ухудшаться.

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