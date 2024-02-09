Согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 65 боевых столкновений.
Жестокие бои продолжаются на Авдеевском, Бахмутском, Лиманском, Марьинском, Херсонском и Купянском направлениях.
По словам добровольца 24ОШБ "Айдар" с позывным "Осман" в телеграмм-канале "Говорят снайпер", россияне штурмуют Купянское направление и на некоторых позициях ситуация сложная.
Ранее боец 210-го отдельного специального батальона "Берлинго" и автор Телеграмм-канала «Бахмутский Балу» сообщал, что враг в Синьковке в Купянском районе Харьковской области «очень давит артой и мясом».
«Напрямую пройти не могли. Обошли лесом. Там смежные подразделения откатились под постоянным мясным давлением. И потому в самой Синьковке потеряно пару позиций. Держимся дальше!», - сообщал «Балу».
В свою очередь, военный корреспондент Богдан Мирошников тоже сообщил, что в Синьковке враг смог восстановить ранее утраченные позиции.
«Но это происходит уже в четвертый раз с одними и теми же позициями», - отметил аналитик в своем телеграмм-канале.
В Кисловце, по словам Мирошникова, враг захватил часть окрестностей, пытается развить успех. В зеленке по направлению к Петропавловке враг продвинулся еще 300 метров.
«Но глобально, Синковка и Кисловка выиграли кучу времени для организации обороны дальше, в направлении Купянска-Узлового.
Следующий тяжелый участок – район Табаевки-Берестового. Враг пытается продвинуться к северу от первого села в его обход, имеет частичный успех», - объяснил замысел врага корреспондент.
Кроме того, по словам Мирошникова, в районе Стельмаховки, Ягодного и западнее Новоселовского враг имел небольшие успехи, преимущественно в серой зоне.
Напомним, ранее стало известно, что ситуация в Авдеевке продолжает ухудшаться.
Последние новости Украины:
Пожар вспыхнул после новой атаки "Шахедов" - куда попали.
Назван участок, где у ВСУ откроются новые возможности.
Их нет почти полностью - названы города, которые уничтожили россияне.