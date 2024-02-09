В рф приехал американский блогер-пропагандист Карлсон Такер, который записал с диктатором Владимиром Путиным двухчасовое интервью.

Свой монолог Путин начал с призвания варягов на Русь и рассказа о Вещем Олеге, а завершил критикой внешней политики Ленина. Также Путин обвинил поляков в нападении нацистской Германии на Польшу в 1939 году .

"Все-таки вынудили! Поляки вынудили, они заигрались и все-таки вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему началась война 1 сентября 1939 года именно с Польши? Она оказалась несговорчивой. И Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши", - заявил он.

Попутно Путин оправдал также участие в оккупации Польши Советского Союза.

Подобная трактовка трагических событий середины 20 века вызвала жесткую реакцию в сети.

«Поляки вынудили Гитлера начать Вторую Мировую войну с ними. А Сталина присоединиться к Гитлеру, - забыл добавить. В общем, Путин хорошо объяснил, почему Гитлера не виноват, а аннексии и завоевания, которые привели мир к Второй Мировой войне были следствием того, что государства на которые нападали, сопротивлялись. Странно, что СССР сопротивлялся, когда Гитлер напал, но логика никогда не была сильным коньком Путина. Главное, что он толково объяснил, почему он ничем от Гитлера не отличается. Именно потому он его оправдывает. Потому новый Холокост в формате уничтожения украинцев стал реальностью. А на Западе нет ни одной фигуры сравнимой с Черчиллем или Рузвельтом», - написал политолог Юрий Романенко.

Напомним, сегодня ночью вышло большое интервью российского диктатора и американского "журналиста" Такера Карлсона. Еще до публикации интервью широко растиражировала российская пропаганда.

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