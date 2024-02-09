Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал ситуацию на фронте и рассказал, как россияне наступают на Купянском направлении и как ВСУ держат там оборону.

Об этом он рассказал на своем канале.

Как рассказывает эксперт, на Купянском направлении дальше горячо, враг продолжает атаковать, применяя большое количество своих сил и управляемые авиабомбы. К тому же, отмечает он, россияне пытаются пройти нашу оборону по двум направлениям на этом отрезке фронта.

«Это Сеньковка, где удерживается оборона и враг не имеет успеха. И Табаевка, где враг имел частичный успех, продвинулся, но сейчас наши силы стабилизировали ситуацию и уверенно держат рубеж. Это очень важно понимать, потому что Табаевка – это высоты, контроль над которыми, соответственно, дает контроль артиллерии и ситуации вокруг. Но очевидно, что враг будет давить. Особенно нужно сказать, что ближайшие полтора месяца на фронте будут чрезвычайно сложными, мы должны это понимать», - объясняет Александр Мусиенко.

По его словам, враг будет пытаться реализовать задачи на этом отрезке фактически по окружению и захвату Купянска, выходу к реке Оскол. Это, констатирует эксперт, понимают наши подразделения, которые героически продолжают выполнять задачи по обороне на этом направлении и хорошо держат эту оборону, и оборона выстроена правильно, подразделения действуют слаженно и грамотно.

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