Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, который стоял на обороне Киева и блестяще деоккупировал Харьковскую область, был назначен главнокомандующим ВСУ.

8 февраля Украину всколыхнула новость о назначении Владимиром Зеленским нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Известно, что ранее Сырский возглавлял Сухопутные войска Вооруженных сил, а также руководил несколькими оборонительными и наступательными операциями.

Американское издание The New York Times одним из первых отреагировало на назначение нового Главнокомандующего в Украине, отметив, что Сырский - талантливый генерал, которому удалось успешно защитить Киев и деоккупировать Харьковскую область против значительно большей российской армии именно благодаря быстрым маневрам и тактике малых подразделений. Западное издание Reuters назвало операции, проведенные Сырским, абсолютно блестящими и определило их как одни из крупнейших побед Украины во время полномасштабной войны. Также, в издании акцентировали внимание на том, что моральное состояние войска во время войны для Сырского - превыше всего. Его многочисленные визиты на фронт красноречиво об этом свидетельствуют. Каких же результатов Сырскому удалось достичь в прошлом и что ждет Украину с новым Главнокомандуем?

Родился генерал-полковник Сырский в 1965 году во Владимирской области России и получал образование в Московском высшем военном командном училище. Очень часто этим фактом апеллируют российские пропагандисты, пытаясь дискредитировать Сырского. Издание "Spiegel" даже назвало эту деталь его биографии "одной из горьких ироний нынешней войны".

Но все достижения Сырского на поле боя на стороне Украины, многочисленные успешные военные операции полностью нивелируют какие-либо обвинения российских пропагандистов. Именно в Украине Сырский прошел все командные ступени, руководя мотострелковым батальоном 6-й дивизии Национальной гвардии Украины в Чугуеве и позже 72-й механизированной бригадой, где получил звание генерал-майора. С 2013 года Сырский стал первым заместителем начальника Главного командного центра ВСУ, и именно Сырский в штаб-квартире НАТО от имени Минобороны обсуждал изменения украинской армии в соответствии с натовскими стандартами. Поэтому новый Главнокомандующий, как никто другой, знает, как привести нашу армию к уровню армий Альянса.

После начала войны на Востоке Украины Сырский возглавил штаб АТО и координировал выход украинских защитников из Дебальцево. За успешно проведенную операцию Сырский был тогда награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и впоследствии получил звание генерал-лейтенанта.

С 2016 Сырский стал председателем Объединенного оперативного штаба ВСУ, а с 2017 стал командиром всей Антитеррористической операции на востоке Украины. В 2019 году Сырский был назначен командующим Сухопутными войсками ВСУ, и в том же году он стал начальником Генерального штаба.

Столь стремительное повышение Сырского было полностью оправдано и показало свои результаты уже с началом полномасштабной войны России против Украины в 2022 году. В первые тяжелые недели наступления российской армии на Киев именно Сырский командовал обороной Киева, именно благодаря его решениям удалось сдержать наступление вражеских войск и не дать им зайти в столицу.

Благодаря решению генерала Сырского оперативно были разрушены мостовые переходы на Киевщине и была взорвана дамба на реке Ирпень, благодаря чему позиции российской армии были затоплены, и наступление врага удалось остановить. Именно успешная оборона Киева фактически и стала моментом коренного перелома в войне и не дала России достичь главной поставленной цели. После успешной обороны Киева Сырский получил звание Героя Украины.

Генерал Сырский руководил также контрнаступлением Вооруженных сил Украины в Харьковской области, которое стало одним из самых успешных за все время полномасштабной войны. Благодаря продуманным и взвешенным шагам генерала почти вся территория Харьковской области была молниеносно освобождена, Балаклея, Купянск, Изюм были деоккупированы.

С самого начала войны России против Украины в 2014 году Сырский стоял и мужественно стоит на защите нашего государства. Сейчас в чрезвычайно важное и одновременно в самое сложное для украинской армии время на фронте крайне необходимо, чтобы управление взял на себя человек, умеющий просчитывать шаги вперед и достигать блестящих результатов быстро и без значительных потерь. Операции на Харьковском направлении, блестящая оборона Киева продемонстрировали, что именно генерал Сырский сейчас, как никто другой, способен справиться с этой задачей. Весь украинский народ возлагает на нового Главнокомандующего огромные надежды.