Вероятность того, что в ближайшее время российская армия попробует организовать и провести наступление на Купянском направлении очень высока.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

"Очень высока, потому что ничего нового нет, когда мы говорим о тех 40 тысячах, которые сейчас накоплены. Давайте не забывать, что осенью мы говорили о том, что на этом направлении россия в общем сосредоточила более 100 тысяч войск. То есть можно сказать, что таким образом они значительно усилили свою потрепанную группировку войск, что даёт им основание помышлять о проведении каких-либо наступательных операций", – заявил Сергей Грабский.

По словам эксперта, противник сейчас будет давить с двух новых направлений, названия которых сейчас на слуху - в районе Синьковки по направлению на Купянск и вдоль трассы от Табаевки на север тоже по направлению на Купянск, чтобы выйти уже с двух сторон до этого населённого пункта и завершить выполнение задачи в этой операции.

"Ну и тут не надо даже быть великим стратегом, чтоб понимать, насколько важно для нас удержание Купянска, как оно может повлиять вообще на ситуацию на этом участке фронта, который отделён рекой Оскол на западе нашей группировки и рекой Северский Донец на юге нашей группировки", – добавил Сергей Грабский.

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