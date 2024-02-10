В случае захвата Авдеевки противник получит возможность маневрировать силами и средствами непосредственно в самом городе, снимая угрозу нанесения артиллерийских, ракетных, минометных ударов по Донецку.

Это очень важно для противника, потому что Донецк был, есть и на ближайшее время останется политическим и экономическим центром, там большое количество военных и политических объектов оккупантов. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

По словам эксперта, вторая серьезная проблема – Ясиноватская развязка. Сейчас противник не может её использовать, потому что она находится под воздействием украинских сил обороны, мы там продолжаем удерживать отдельные позиции, но в случае оставления этих позиций, Ясиноватская развязка перейдет под полный контроль оккупантов.

"Достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, насколько важной является развязка с точки зрения логистики. Она позволит оккупантам значительно наращивать свои логистические усилия и значительно облегчит им возможность проведения манёвра силами и средствами логистики", – отметил Сергей Грабский.

В-третьих, как отметил эксперт, захват Авдеевки даст оккупантам возможность планировать наступательные операции или с юга на север в сторону Константиновки, или создаватьударные группировки для попыток наступления на Покровск, а Покровск - это уже фактически ворота в Днепропетровскую область.

"Таким образом, мы говорим о том, что противник может уже перейти к завершению выполнения той задачи, которую он определил себе ещё в апреле 2022 года, а именно выходу, как минимум, на границы Донецкой и Луганской области, в данном случае на границы Донецкой области", – добавил Сергей Грабский.

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