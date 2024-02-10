В ночь на 10 февраля российские оккупационные войска атаковали территории Харьковской и Одесской областей дронами-камикадзе типа «Shahed».

Уже известно о семи погибших из-за попадания "шахедов" по Харькову, среди них трое детей.

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, атака "шахедами" на Харьков началась 9 февраля в 22:46. Было зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре в Немышлянском районе города.

На месте попадания произошло несколько крупных пожаров, в том числе полностью сгорели 15 жилых частных домов.

Подтверждена гибель семи человек, в том числе троих детей - семь, четыре года и младенец около шести месяцев. Еще по меньшей мере три человека пострадали.

В настоящее время идет ликвадация последствий, спасателям удалось локализовать пожары.

Кроме того, как рассказали в ОВА, за сутки более 20 населенных пунктов Харьковской области получили удары из артиллерии и минометов. Из авиации оккупанты били по Степной Новоселовке, Котляревке, Песчаному, Березникам и Нестерному.

Вечером 9 февраля враг также в очередной раз атаковал гражданские объекты в поселке Большой Бурлук Харьковской области. Удар разрушил и вызвал пожар в местном кафе. Также повреждено здание лечебного заведения. Общая площадь пожара составила 180 кв. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Добавим, в ночь на 10 февраля силы ПВО сбили 23 из 31 «шахедов» в пределах Одесской и Харьковской областей.

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