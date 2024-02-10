В ночь на 10 февраля российские оккупанты запустили по территории Харьковской и Одесской областей 31 дрон-камикадзе Shahed-131/136, из которых удалось сбить 23.

Атака "Шахедов", которая началась вечером 9 февраля, стала одним из самых напряженных налетов на Одессу и обладала рядом странных особенностей.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Тревога в области продолжалась с 21:29 до 02:21, а затем после перерыва еще одна волна – с 04:50 по 06:16.

"Данный налёт не только был многочисленный, а также весьма продолжительный, но и странный. То есть, раньше РОВ так же использовали волны для ударов по Одессе и области, но они имели меньшую между собой паузу, и следовали с минимальным люфтом, не более получаса-часа", – пишет эксперт.

Александр Коваленко отметил, что заключительная волна шахедов вошла в зону оперирования в 5-6 часов утра, а это уже предельно поздняя планка для совершения налетов, и пока сложно сказать, было ли это следствием получения оккупантами доразведывальной информации или причина в другом.

Военный обозреватель добавил, что в общем за первую треть февраля оккупанты запустили по Украине 126 "шахедов", из которых удалось уничтожить 81.

"В целом, динамика применения Shahed-131/136 остаётся второй месяц относительно стабильной, пока без признаков наращивания производственного потенциала, но, что так же не исключает процесс накопления на будущие акции террора, особенно накануне фетиш-дат", – заявил Александр Коваленко.

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