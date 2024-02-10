Украинские защитники стоят перед перспективой или ухода из Авдеевского района обороны, или окружения части своих сил и средств в нем.

Российские оккупационные войска продолжают успешно реализовывать свой замысел об обходе Авдеевского коксохимического комбината с востока и юго-востока.

Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец.

"Честно говоря, мне совсем не хотелось, чтобы в Авдеевке повторялась история с Бахмутом. Однако, судя по всему, так оно и будет...", – заявил Константин Машовец.

По словам военного обозревателя, подразделения противника находятся в 500-х метрах от Авдеевской автобазы и менее чем в 1 км от ресторана "Бревно" и фактически имеют реальную возможность в течение ближайших недель (если не дней) успешно для себя завершить свою Авдеевскую операцию.

"Если в ближайшие сутки не будет принято какое-либо кардинальное решение со стороны украинского командования (и соответственно, предприняты какие-то конкретные, практические шаги), то ситуация в Авдеевке, очевидно, по уровню негативного влияния на наши войска может превзойти ту ситуацию, которая была в свое время в Бахмуте... возникнет реальная вероятность их окружения в Авдеевке", – подчеркнул эксперт.

Константин Машовец предупредил, что дальнейшие попытки удержать Авдеевский район обороны, без возможности исправить ситуацию в районе "коксохима", или, по крайней мере, отбросить противника к рубежу Водяное - Опытное на юге, означает "очень опасную игру на уровне самоубийства".

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