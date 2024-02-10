Российские оккупационные войска сейчас готовятся к наращиванию интенсивности атакующих\штурмовых действий в районе Новомихайловки, хотя имеют по этому направлению ограниченное количество сил и средств.

Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец.

По словам эксперта, пока действия противника этом участке фронта скорее напоминают "выталкивание" ВСУ или "откусывание по кускам", но даже при таких условиях оккупантам удается достигать определенных результатов.

Константин Машовец отметил, что, вероятно, ВСУ уже не контролируют восточную окраину Новомихайловки, и бои уже идут в самом селе. Тем временем южнее села противник упорно пытается пробиться от Сладкого на Водяное, или, по крайней мере, к дороге 00532 и одновременно приблизиться к Новомихайловке с юга.

Кроме того, противник на северном фасе после занятия Марьинки сумел продвинуться к югу от дороги N15 примерно на километр в сторону с.Победа.

"Очевидно, что главным смыслом всех этих усилий противника является вытеснение наших войск со всей территории восточнее дороги Угледар - Марьинка (да, та же 00532), особенно из района севернее с.Владимировка (именно поэтому они пытаются пробиться в сторону Водяное, чтобы зайти севернее этим подразделениям во фланг и тыл)", – заявил Константин Машовец.

Военный обозреватель добавил, что план оккупантов такой: сначала "откусить" северную часть Угледарского выступа по общей дирекции Новомихайловка - Парасковеевка - Константиновка, а затем "вывалиться" на Водяное южнее и заставить наши подразделения выйти из под Владимировки и севернее Никольского.

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