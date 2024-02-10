Пока приближаются ноябрьские выборы, Лоуренс Лессиг и Мэтью Селигман предлагают "Как украсть президентские выборы", подробный и тревожный анализ уязвимостей и точек давления в том, как США выбирают своего президента. Краткая версия: многое может пойти не так.

Пишет theguardian.



Лессиг является профессором Гарвардской школы права. Он считает второй термин Трампа катастрофой. "Он патологический лжец с четкими авторитарными инстинктами", - пишет Лессиг. «Его переизбрание было бы хуже любого политического события в истории Америки – «за исключением решения Южной Каролины начать гражданскую войну».



Селигман является научным сотрудником Центра конституционного права в Стэнфорде, специализирующимся на спорных президентских выборах. Он тоже смотрит на Трампа нещадно.



«Бывший президент Трамп и его союзники попробовали законный переворот в 2020 году – наглую попытку манипулировать правовой системой, чтобы упразднить результаты свободных и честных выборов», – сказал Селигман.

«Несмотря на все внимание к [атаки на Конгресс] 6 января 2021 года, наши правовые и политические системы остаются опасно незащищенными от более разумной и изощренной попытки в 2024 году».



Открытый вопрос состоит в том, означает ли предупрежденный вооруженный. На странице Лессиг и Селигман описывают семь путей к краху, «переворачивание» выборов, чтобы заставить результат, препятствующий высказанным намерениям избирателей. Авторы пренебрегают способностью вице-президента в одностороннем порядке упразднять результаты выборов. Но они предупреждают о потенциале хаоса на государственном уровне.



По их мнению, опасность того, что избиратели, давшие обещание, но не обязанные юридически, будут вынуждены голосовать за Трампа во время заседания коллегии избирателей, «значительна». Они также предполагают, что губернатор штата "вмешивается, чтобы подтвердить список избирателей вопреки очевидному всенародному голосованию". Другой путь к гибели состоит в том, чтобы сделать законодательное собрание штатов окончательными судьями по результатам выборов. Существует также «ядерный вариант», по мнению авторов, лишающий избирателей права голоса.



Выборы не будут приятными. В конце декабря 31% республиканцев сочли победу Джо Байдена в 2020 году законной. Это на восемь пунктов меньше двух лет назад. Назревают уголовные процессы против Трампа. Через эту призму работа Лессига и Селигмана служит ужасающим предупреждением и общественной службой.





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