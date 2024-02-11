В результате взрыва, произошедшего в городе Ижевске, Россия, возникла серьезная проблема, требующая широкого обсуждения. Изначально предполагалось, что взрыв произошел на полигоне, где, вероятно, проводились испытания ракетных двигателей. Детальнее об этом рассказал Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный аналитик.

Позже выяснилось, что рядом находится завод, специализирующийся на производстве военной продукции. Теперь стоит вопрос о будущем этого завода и всей промышленности в Ижевске. Возможно, завод будет вынужден временно приостановить свою деятельность.

"Однако, даже если завод будет восстановлен, он, скорее всего, не сможет работать на полную мощность. Это означает, что производство военной техники, включая "Искандеры" и другие компоненты для вооружения, будет временно прервано" - заметил эксперт.

Сейчас основной проблемой является возможность замены уничтоженного оборудования. Станки и другие промышленные устройства были приобретены за рубежом, и их замена может оказаться сложной задачей.

"Важно принять меры для предотвращения ввоза крупных промышленных станков в россию и их установки на заводах. Это может привести к серьезному сокращению возможностей в сфере военной промышленности" - добавил аналитик.

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