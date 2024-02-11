Такое задание вряд ли будет выполнено российскими силами, учитывая наличие укрепленных позиций украинских войск около города.

Сейчас наблюдается активность российских сил возле Авдеевки, однако действия противника пока остаются умеренными. Украинским силам достаточно ресурсов для контроля ситуации, и на данный момент нет ничего, что могло бы быть названо катастрофическим, о чем рассказал Роман Свитан, военный эксперт и полковник ВСУ в запасе.

Однако, по его мнению, такая активность со стороны оккупантов вызывает опасения. Предположительно, Авдеевка столкнется с серьезным давлением в ближайшее время.

"Это связано с основной целью, поставленной перед войсками Путиным - перемещение линии фронта в сторону от Донецка. Он не раз подчеркивал эту цель в своих заявлениях и требовал ее выполнения. Суть задачи заключается в отступлении линии боевого столкновения от Донецка на 30 километров, достигая Карловки и Очеретино" - заметил эксперт.

Однако, как отметил полковник, такое задание вряд ли будет выполнено российскими силами, учитывая наличие укрепленных позиций украинских войск около Авдеевки.

Также он заметил, в последнее время появились сообщения о том, что российские командиры направляют на атаку позиции ВСУ на левом берегу Херсонщины только пехотные отряды, без использования бронетехники.

"Количество опорных пунктов на левом берегу Херсонщины увеличивается, однако сохранять контроль над ними становится все сложнее. Первоначально предполагалось, что эти пункты должны быть прикрыты артиллерийским обстрелом и беспилотниками с правого берега" - делится эксперт.

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