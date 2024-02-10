Авдеевка по сравнению с Бахмутом имеет ряд уязвимостей, например, это только одна логистическая артерия к западу от города.

Сейчас дорога 0542, которая обеспечивает логистику в Авдеевке, оказалась под максимальной угрозой за все время наступления на город.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По словам эксперта, бои за Авдеевку принимают для россиян всё более отчаянный ход, поскольку сроки поджимают - оккупанты надеются захватить город до обращения путина к федеральному собранию.

Но, помимо дедлайнов, у российских оккупантов сорвался главный план – окружение Авдеевки и очередной "котел".

Александр Коваленко объяснил, что формулировка "котел" – это маргинальное обозначение оперативного либо тактического окружения, для россиян оно являет собой показатель успешности наступления, и именно такую перспективу ситуации в Авдеевке обрисовали путину еще в сентябре.

Но, как отметил военный обозреватель, вместо быстрого окружения Авдеевки, оккупанты получили четыре месяца провального наступления в полях и вынужденный заход в город с целью начала городских боёв.

"Не этого хотел путин. Не это планировали его генералы. Но другого варианта у них сейчас попросту нет. И они будут его додавливать любой ценой. За которой, как известно, они не постоят. Главное, чтобы эти процессы, с нашей стороны, были контролируемыми и предсказуемо-фатальных сценариев для авдеевского гарнизона не возникало априори", – добавил Александр Коваленко.

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